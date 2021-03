Migranti: Libia, la Guardia costiera riporta a terra 1.000 persone in 48 ore (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati forniti dal Viminale, almeno 6.413 persone sono sbarcate in Italia via mare dal primo gennaio alle 8 di mattina del 29 marzo: si tratta di un aumento del 129,54 per cento rispetto ai 2.794 migranti registrati nello stesso periodo del 2020. A guidare la classifica delle nazionalità dichiarate al momento dello sbarco ci sono per il momento i cittadini ivoriani (1.019), seguiti da tunisini (979), guineani (697), bengalesi (493), sudanesi (388), eritrei (343), algerini (304), maliani (302), egiziani (233) e camerunesi (174), mentre per altre 1.400 persone circa sono in corso le procedure di identificazione. La stragrande maggioranza dei migranti sbarcati in Italia arriva però dalla Tunisia, non dalla Libia. Al riguardo, la ministra Lamorgese ha detto ieri, 28 marzo, che sul tema della gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale è essenziale intensificare la collaborazione e la cooperazione tra Italia e Tunisia in tutti i campi di comune interesse. “Dobbiamo operare insieme lungo due direzioni: il rafforzamento dei controlli per il contrasto alle organizzazioni criminali che lucrano sul traffico dei migranti e il miglioramento delle procedure di rimpatrio”, ha detto Lamorgese, dopo aver ricevuto al Viminale il ministro degli Esteri, delle migrazioni e dei tunisini all’estero della Repubblica tunisina, Othman Jerandi. (segue) (Lit)