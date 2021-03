Migranti: Libia, la Guardia costiera riporta a terra 1.000 persone in 48 ore (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per contrastare i trafficanti di esseri umani - ha aggiunto Lamorgese - occorre attivare forme di più efficace e rapida comunicazione tra le nostre Autorità, con l’apertura di un canale informativo dedicato. Sul fronte dei rimpatri - ha proseguito la responsabile dell’Interno – dobbiamo lavorare insieme per migliorare la nostra collaborazione, garantendo innanzitutto una maggiore flessibilità nelle modalità operative. In tutte le sedi europee - ha concluso la ministra Lamorgese – continuo a sostenere l’urgenza di sviluppare un ampio partenariato strategico tra la Ue e i Paesi terzi, tra cui la Tunisia, che recepisca tutte le tematiche di comune interesse. E proprio per intensificare i nostri sforzi comuni in questa direzione, mi auguro quanto prima di poter svolgere una nuova visita congiunta da parte italiana a Tunisi insieme ai commissari europei (Ylva) Johansson e (Oliver) Vàrhelyi”, ha aggiunto Lamorgese. (Lit)