Covid: Rizzotti (FI), Figliuolo rimedi a errori passati e acceleri su resilienza sanitaria

- "I dati forniti dalle Regioni sulle terapie intensive sarebbero gonfiati e i posti realmente attivati negli ospedali sarebbero molti meno di quelli dichiarati. Insomma i conti non tornano: la mancanza di chiarezza sui dati fa sprofondare la sanità italiana nuovamente nell' emergenza”. Lo dichiara Maria Rizzotti, vicepresidente dei senatori di Forza Italia. "Che fine hanno fatto i soldi del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale che prevedeva il rafforzamento dei ricoveri in affanno? - si chiede la senatrice -. Esorto il neo commissario Figliuolo a sbloccare una difficile situazione di stallo, sopperendo all'incapacità di gestione di una crisi pandemica che ha da subito evidenziato le enormi lacune del nostro servizio sanitario. (segue) (Com)