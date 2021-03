Covid: Rizzotti (FI), Figliuolo rimedi a errori passati e acceleri su resilienza sanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ed ora - prosegue Rizzotti - nonostante in magazzino giacciano ancora migliaia di ventilatori polmonari, le Regioni non li utilizzano perché non hanno abbastanza personale specializzato per farli funzionare. E così si preferisce pagare posti letto privati anziché mettere in funzione strutture temporanee perché, nonostante le dovute ristrutturazioni apportate, queste risultano ancora chiuse, come la Fiera del Levante di Bari, che non riesce ad aprire per mancanza di personale o come il Valentino a Torino, costato circa 5 milioni, alimentando emergenze e drammaticità, oltre che sperpero di denaro pubblico. Quanto tempo ancora ci vorrà - conclude - prima di creare un piano di resilienza sanitario?”, conclude la senatrice azzurra. (Com)