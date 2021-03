Russia: Pamfilova rieletta presidente cmmissione elettorale centrale fino al 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente in carica della commissione elettorale centrale della Russia, Ella Pamfilova, è stata rieletta alla medesima carica per il periodo fino al 2026. La rielezione è avvenuta a scrutinio segreto dei membri della Cec, in occasione della prima riunione organizzativa nella nuova composizione dell'organismo. In precedenza, il presidente russo Vladimir Putin ha nominato cinque membri della nuova commissione elettorale centrale, tra i quali Pamfilova. La commissione è composta da 15 membri, cinque dei quali nominati dal presidente della Federazione Russa, cinque dal Consiglio della Federazione, cinque dalla Duma di Stato. La "quota" presidenziale comprende Pavel Andreev della Camera pubblica della Federazione Russa, il membro del Consiglio presidenziale per lo sviluppo della società civile e dei diritti umani Igor Borisov, il funzionario dell'amministrazione presidenziale Natalja Budarina e il decano della facoltà di scienze politiche dell'università statale di Mosca, Andreij Shutov.(Rum)