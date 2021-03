Mafie: Caso (M5s), esposizione quadri donati da Nuvoletta in chiesa a Marano è inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leggo "con sconcerto un articolo del Mattino di qualche giorno fa in cui si mette in luce una vicenda molto grave": nella chiesa di Maria Santissima della Cintura e della Consolazione di Marano, sono esposti due quadri donati come "atto di devozione da Lorenzo Nuvoletta, l'uomo che verso la fine degli anni Settanta allacciò legami strettissimi con i corleonesi di Totò Riina e fratello del mandante dell'omicidio di Giancarlo Siani". Così in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle Andrea Caso, aggiungendo che sotto i due dipinti, posti ai lati dell'ingresso principale della chiesa, sono ben visibili delle targhe proprio con il nome dell'esponente del clan. "Da membro della commissione parlamentare Antimafia e ancor prima da cittadino maranese, questo è inaccettabile: sappiamo bene come la criminalità organizzata sfrutti la fede per accreditarsi e per continuare a esercitare il proprio potere sul territorio, e questo non può essere accettabile nel 2021", ha detto, esortando il parroco Salvatore Trionfo e la Curia a rimuovere le targhe. "Lo dobbiamo a Giancarlo Siani, a tutte le vittime innocenti di camorra e a tutti i cittadini onesti di Marano: non si perda altro tempo e si dimostri, ancora una volta, che non solo lo Stato, ma anche la Chiesa rigetta con forza la presenza della Camorra sul territorio", ha concluso. (Com)