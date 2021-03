Lavoro: Matrisciano (M5s), sicurezza sia priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia vicinanza agli operai impegnati nel cantiere Castagnola del Terzo Valico, che per oggi hanno proclamato una giornata di sciopero per accendere un faro sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro". Lo afferma, in una nota, la senatrice del M5s e presidente della commissione Lavoro di palazzo Madama, che, lo scorso 9 marzo, aveva presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere "quali iniziative i ministri delle Infrastrutture e Lavoro intendessero adottare all'interno dei cantieri del Terzo Valico, dove da tempo si sono registrati molteplici episodi di infortunio e di incidenti anche mortali sul lavoro". "L'ultimo in ordine di tempo – sottolinea Matrisciano – è avvenuto proprio la scorsa settimana ed è costato l'amputazione di un arto inferiore a un operaio in servizio. E' evidente che sarà la magistratura ad accertare le cause di questo gravissimo incidente, ma la politica ha il dovere di intervenire, a partire da un potenziamento delle attività di vigilanza e controllo nei cantieri e più in generale in tutti i luoghi di lavoro". (segue) (com)