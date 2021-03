Lavoro: Matrisciano (M5s), sicurezza sia priorità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il M5s – ricorda – ha depositato un disegno di legge per l'istituzione di una Procura nazionale del Lavoro, quale organo specializzato in indagini più incisive, rapide, innovative e soprattutto omogenee rispetto alle ipotesi di reato, che possa diventare un riferimento per i tanti organi di vigilanza oggi esistenti". Per Matrisciano "il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere inteso non solo come obbligo normativo, ma deve diventare un valore dell'organizzazione aziendale". "La pandemia – osserva -, in questo anno drammatico, ha acceso i riflettori sull'importanza di tutelare la salute non solo in relazione al singolo individuo ma all'intera collettività. Rispettare le regole e applicare in modo rigoroso e rigido i protocolli di sicurezza serve per arginare la diffusione del virus ma soprattutto per tutelare il diritto alla vita di chi è più fragile". "In ultimo – conclude la presidente della commissione Lavoro - torno a sollecitare l'avvio dei lavori della commissione monocamerale di inchiesta sulle condizioni di Lavoro in Italia, che è stata istituita al Senato nel 2019. E' passato più di un anno, è ora che venga attivata". (com)