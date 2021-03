Cinisello B: prorogata al 30 giugno occupazione gratuita del plateatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Cinisello Balsamo è prorogata al 30 giugno 2021 l'occupazione temporanea del suolo pubblico ad uso plateatico per le attività di somministrazione di alimenti e bevande (compresi bar, ristoranti, pizzerie). Per chi è già autorizzato alla data del 31 marzo è previsto il tacito e automatico rinnovo. Lo annuncia in una nota il Comune della cittadina alle porte di Milano. "Il commercio sta affrontando una crisi senza precedenti a causa della pandemia e l'amministrazione comunale sta adottando nuove misure straordinarie per supportare le attività che hanno lo scopo di sostenere e valorizzare il tessuto economico della nostra città - dichiara Il vice sindaco Giuseppe Berlino con delega al Commercio – Siamo al fianco dei nostri commercianti e ci mettiamo nuovamente a loro. L'ingresso nella stagione primaverile è un'occasione per guardare al futuro con più ottimismo e ci auspichiamo in una netta ripresa con i mesi estivi". "Invitiamo gli operatori interessati, qualora non vi abbiano già provveduto nei mesi scorsi, a presentare domanda per l'occupazione gratuita del plateatico, vista l'ulteriore proroga al 30 giugno 2021" conclude Berlino. (Com)