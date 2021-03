Sanità: Gemelli, studio rivela fattori di rischio nascosti per arteriopatia obliterante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diabete fuori controllo, fumo di sigaretta, colesterolo alle stelle e pressione alta, in aggiunta agli anni che passano fanno ammalare le nostre arterie. Tutti sanno che le placche aterosclerotiche, restringendo i vasi e quindi riducendo l'afflusso di sangue a organi e tessuti, possono provocare infarti e ictus. Molto meno note sono le conseguenze dell'aterosclerosi a carico delle arterie degli arti inferiori, la cosiddetta arteriopatia obliterante o Pad (peripheral artery disease), che può portare in casi estremi, se non ben trattata, all'amputazione di una gamba. Ma come mai, a parità di fattori di rischio 'tradizionali', alcuni pazienti sviluppano una malattia gravissima, mentre altri sono meglio gestibili con i farmaci? Un'iniziale risposta a questa domanda viene da una review appena pubblicata da Andrea Flex (direttore Uoc Medicina Interna Cardiovascolare della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Professore associato di Medicina Interna, Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma) e Federico Biscetti (Responsabile Uos Medicina delle Malattie Vascolari Periferiche Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs) su International Journal of Molecular Sciences, che fa il punto della situazione su una serie di nuovi fattori di rischio 'invisibili', ma determinanti sia nell'accelerare lo sviluppo di aterosclerosi, che nel condizionare la durata degli effetti di un trattamento di rivascolarizzazione (angioplastica o by-pass). (segue) (Com)