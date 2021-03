Sanità: Gemelli, studio rivela fattori di rischio nascosti per arteriopatia obliterante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il trattamento della PAD – spiega il professor Flex – mira a ripristinare un flusso di sangue sufficiente per tutti i distretti delle gambe e questo si ottiene con i farmaci, con le procedure di rivascolarizzazione endovascolari (angioplastica) o con la chirurgia (by-pass). Ma la prima 'terapia' da consigliare sempre a questi pazienti è quella di camminare con regolarità, pur rimanendo sempre sotto la soglia del dolore, cioè con un'andatura che ne eviti la comparsa". Nel caso delle procedure di rivascolarizzazione endovascolare, la durata dei benefici dell'intervento varia molto da paziente a paziente, anche a parità di fattori di rischio e del loro controllo. "Abbiamo dunque cominciato a pensare – spiega il dottor Federico Biscetti, responsabile della Uos - che questi pazienti potessero avere dei fattori di rischio 'nascosti', che ancora non avevamo considerato. Se un'arteria tende a richiudersi precocemente dopo l'angioplastica, la causa va ricercata nel 'profilo' infiammatorio del paziente, cioè nella sua esuberante produzione di molecole (citochine) infiammatorie che rendono le arterie più prone a richiudersi di nuovo. Ma anche il tessuto adiposo gioca una parte importante nel processo aterosclerotico, sia in senso protettivo, che negativo. I pazienti che producono tanta omentina (un ormone prodotto dal grasso) sembrano essere protetti dall'aterosclerosi, mentre al contrario quelli che producono troppa sortilina (proteina ubiquitaria implicata nel metabolismo dei lipidi) sono più a rischio di PAD anche perché questa interferisce col metabolismo delle Ldl". (segue) (Com)