Sanità: Gemelli, studio rivela fattori di rischio nascosti per arteriopatia obliterante (3)

- "In un prossimo futuro dunque – commenta il professor Flex - oltre a considerare i fattori di rischio 'tradizionali' per aterosclerosi (diabete, colesterolo, ipertensione, fumo), dovremo profilare i pazienti in base a questi altri biomarcatori che stanno emergendo giorno per giorno, in un'ottica di medicina sempre più personalizzata. Nei soggetti con profilo infiammatorio 'esuberante' in attesa di trovare una terapia mirata per questa condizione, sarà indicato un follow up più stretto e dovremo mettere in campo strategie terapeutiche più aggressive". (Com)