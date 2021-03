Perù: ministro Salute, paese attraversa picco seconda ondata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha annunciato un rafforzamento delle restrizioni anti Covid-19 in vista della settimana santa. Parlando in conferenza stampa il ministro dell’Educazione Ricardo Cuenca ha annunciato che verrà applicata a livello nazionale una quarantena il 1, 2, 3 e 4 aprile. Il governo ha inoltre annunciato la sospensione dei viaggi nazionali per via aerea o terrestre l’1,2 e 3 aprile. "E' un sacrificio che dobbiamo fare per consolidare la curva che incomincia a scendere ed evitare i contagi di un fine settimana lungo, caratterizzato da attività religiose e visite", ha detto il ministro. (Brb)