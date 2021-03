Rifiuti: Radicali, chiusura Roccasecca problema enorme, nostra delibera ancora attuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La preannunciata chiusura della discarica di Roccasecca prevista per il primo aprile "è un problema enorme per la città di Roma: si rischia di rivivere scene già viste negli ultimi anni con la Capitale piena di rifiuti per strada". Così in una nota Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani, e Leone Barilli, segretario di Radicali Roma. "A Carlo Calenda, che proprio oggi ha lanciato il suo programma partendo dai rifiuti - aggiungono - proponiamo come soluzione la nostra delibera popolare 'Ripuliamo Roma' per rendere autonoma la Capitale dal punto di vista impiantistico. Sono anni che diciamo che il ciclo dei rifiuti di Roma è fragile e instabile: basta la chiusura di un impianto per far saltare tutto il sistema". (segue) (Com)