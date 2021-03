Rifiuti: Radicali, chiusura Roccasecca problema enorme, nostra delibera ancora attuale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avevamo proposto una soluzione con la delibera popolare 'Ripuliamo Roma' - spiegano ancora i Radicali - atto ancora valido nonostante la bocciatura del Movimento 5 stelle in consiglio comunale. Serve un vero piano industriale di Ama Spa che preveda la costruzione di nuovi impianti, altrimenti non si uscirà mai da questa situazione. La nostra delibera è attualissima, per questo la offriamo come strumento di dialogo a Carlo Calenda, a Roberto Gualtieri e a tutti coloro che decideranno di candidarsi a sindaco di Roma per lo schieramento progressista ed europeista. La città ha bisogno di risposte, non di slogan". (Com)