Germania: Ue su decisione Corte costituzionale, Recovery sarà in vigore nei tempi previsti

- La Commissione europea è convinta che il Next Generation Eu non subirà ritardi di entrata in vigore a causa della decisione della Corte costituzionale tedesca di sospendere la ratifica della decisione sull'aumento delle risorse proprie, necessaria per avviare il Recovery. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Balazs Ujvari. "Siamo convinti che il piano di rilancio sarà lanciato come previsto e il nostro obiettivo è completare il processo di ratifica entro la fine del secondo trimestre", ha detto. "Siamo a conoscenza dell'ordine della Corte costituzionale tedesca riguardante l'approvazione nazionale della decisione sulle risorse proprie", ha aggiunto. "La Commissione è convinta della legalità della decisione sulle risorse proprie. E' cruciale che la decisione sulle risorse proprie venga velocemente approvata da tutti gli Stati membri, in particolare alla luce delle sfide della pandemia. E' importante dire che 16 Stati membri hanno già completato il processo. Sappiamo che la validità della decisione sulle risorse proprie non è messa in discussione dalla Corte costituzionale tedesca e la Commissione è sicura che la Corte costituzionale tedesca deciderà velocemente sul caso", ha proseguito. "L'obiettivo dell'Ue è completare il percorso di ratifica entro la fine del secondo trimestre", ha ribadito. (Beb)