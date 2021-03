Speciale difesa: Libia, Consiglio Ue rimuove ex premier Ghwell da elenco persone sottoposte a misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di non mantenere l'ex primo ministro e ministro della Difesa del Congresso nazionale generale della Libia non riconosciuto a livello internazionale, Khalifa Ghwell, nell'elenco delle persone ed entità oggetto di misure restrittive dell'Ue in considerazione del loro ruolo in atti che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza della Libia, o che ostacolano o compromettono il positivo completamento della transizione politica del Paese. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue che ha spiegato che Khalifa Ghwell è oggetto delle misure restrittive dell'Ue, divieto di viaggio e congelamento dei beni, dal 2016 e il suo attuale inserimento in elenco scade il 2 aprile. Le misure restrittive dell'Ue sono intese a indurre un cambiamento nella politica o nell'attività delle entità e delle persone responsabili di comportamenti pericolosi e sono proporzionate, mirate e non punitive. La cancellazione dall'elenco è opportuna quando i criteri che hanno giustificato l'inserimento in elenco non sussistono più. Per il futuro, l'Ue continua a esortare la comunità internazionale e tutti gli attori pertinenti in Libia a conformarsi a tutte le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, a tal proposito, ricorda il proprio strumento di sanzioni contro eventuali elementi di disturbo. (Beb)