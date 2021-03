Speciale difesa: gup rigetta istanza abbreviato per ex manager di Uber Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si profila il rischio di un processo con rito ordinario per l'ex manager di Uber Italy Gloria Bresciani, co-imputata per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro dei ciclo-fattorini del servizio Uber Eats per le consegne di cibo a domicilio. Da quanto si è saputo, nell'udienza preliminare il gup Teresa De Pascale ha rigettato la richiesta di Bresciani, difesa dall'avvocato Cesare Bulgheroni, di essere giudicata con il rito abbreviato condizionato dall'acquisizione di alcuni documenti di lingua inglese. Ora il giudice dovrà decidere se rinviarla o meno a giudizio. L'esclusione dell'ex manager dalla possibilità di fare l'abbreviato comporta che Uber Italy resti nel procedimento come responsabile civile dopo essere stata citata dai 44 ciclo-fattorini costituitisi parti civili e da Cgil e Camera del Lavoro di Milano. È stato invece dato il via libera ai riti alternativi per gli amministratori di fatto e diritto delle società di intermediazione Flash Road City e Frc srl Giuseppe Moltini (abbreviato), Leonardo Moltini (patteggiamento) e Danilo Donnini (abbreviato). Gli ultimi cinque imputati rispondono di reati fiscali (quasi tutti hanno scelto riti alternativi). La prossima udienza è stata fissata per il 5 luglio. (Rem)