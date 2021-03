Speciale difesa: Bolivia, governo esprime "sconcerto" per dubbi presidente Cile su separazione poteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza Arce aveva proposto di iniziare una nuova fase di dialogo con il Cile, basata su un "approccio integrazionista di complementarità e comprensione per affrontare un futuro comune tra le due nazioni". La proposta di Arce era stata formulata durante il suo intervento alla commemorazione della "Giornata del mare", ricorrenza in cui viene ricordata la battaglia in difesa di Calama, il 23 marzo 1879, contro l'invasione dell'esercito cileno che finì per privare la Bolivia di uno sbocco sovrano all'Oceano Pacifico. Nel suo intervento Arce ha ribadito alla comunità internazionale che la cosiddetta "questione marittima" è una controversia "aperta e pendente, la cui soluzione deve essere raggiunta attraverso un dialogo sincero e reciprocamente vantaggioso per generare un clima di buon vicinato". (Brb)