Speciale difesa: tre sottomarini nucleari russi emergono in contemporanea attraverso strato di ghiaccio

- Tre sottomarini a propulsione nucleare della Marina russa per la prima volta nella storia sono riusciti a completare una procedura di emersione attraverso uno strato di ghiaccio. È quanto riferito dall’ammiraglio Nikolai Evmenov, comandante in capo della Marina russa. "Per la prima volta nella storia della Marina, tre sottomarini nucleari sono emersi da sotto il ghiaccio", ha detto Evmenov riportando la notizia al comandante supremo delle forze armate russe, il presidente Vladimir Putin. L’ammiraglio ha specificato che lo strato di ghiaccio era spesso un metro e mezzo. I sottomarini sono emersi "in un'area con un raggio di 300 metri". (Rum)