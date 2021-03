Speciale difesa: Sahel, associazioni, attacchi in Niger dimostrano fallimento approccio antiterrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa delle popolazioni saheliane deve diventare la priorità assoluta nella risposta alla crisi che coinvolge la regione del Sahel, con particolare attenzione alle aree di Mali, Niger e Burkina Faso. Lo chiedono con forza le 17 organizzazioni della società civile maliana, nigerina, burkinabé e senegalese, che in un comunicato comune hanno condannato gli attacchi che di recente hanno ucciso più di 200 persone nelle regioni nigerine di Tahoua e Tillaberi. "Questi tragici eventi, che seguono la morte di oltre 100 civili in una serie di attacchi all'inizio di gennaio, sottolineano l'urgenza di rendere la protezione dei civili la prima priorità nella risposta alla crisi multidimensionale nel Centro del Sahel (Niger, ma anche Mali e Burkina Faso)", osservano i firmatari, sottolineando come i ripetuti attacchi sottolineino anche "i limiti dell'approccio antiterrorismo perseguito, che non riesce a prevenire ulteriori violenze contro le popolazioni". Al contrario, ribadiscono le associazioni, i civili sono sempre più vulnerabili, come dimostrano i grandi sfollamenti di popolazioni osservati a seguito degli ultimi attacchi. Secondo Sita Adamou, presidente dell'Associazione nigerina per la difesa dei diritti umani e parte della Coalizione, gli attacchi in Niger "segnano il fallimento di una strategia di sicurezza che ha dato priorità alla 'neutralizzazione dei terroristi' piuttosto che investire in azioni volte a garantire una sicurezza duratura per le popolazioni saheliane. C'è un urgente bisogno di un nuovo approccio, non solo nelle dichiarazioni politiche ma anche nelle azioni", ha concluso. (Res)