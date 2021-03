Speciale difesa: primo rifornimento in volo sul Polo Nord per due MiG-31 russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta nella storia, due caccia MiG-31 russi hanno sorvolato il Polo Nord con il rifornimento in volo. Lo ha riferito il comandante in capo della Marina russa Nikolai Evmenov al presidente Vladimir Putin. In precedenza, il comandante della flotta del Pacifico, l'ammiraglio Sergeij Avakjants, ha reso noto che gruppi di intercettori a lungo raggio MiG-31 hanno assunto servizio nell'Artico per controllare la regione. (Rum)