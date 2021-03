Speciale difesa: Arabia Saudita-Yemen, Riad, attacco Houthi contro Jizan dimostra rifiuto iniziativa di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’attacco condotto questa notte contro gli impianti per la distribuzione petrolifera di Jizan i ribelli sciiti yemeniti Houthi dimostrano che hanno rifiutato l’iniziativa di pace proposta dall’Arabia Saudita. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa saudita in una nota, precisando che l’attacco dimostra che “le direttive iraniane prevalgono sulle decisioni politiche e militari degli Houthi”. Secondo la dichiarazione, “l'attacco Houthi è un tentativo di prendere di mira la sicurezza dell'economia globale, della navigazione, del commercio mondiale e delle esportazioni di petrolio”. Il portavoce del ministero della Difesa e della coalizione militare guidata da Riad impegnata nella guerra in Yemen, il generale Turki al Malki, ha dichiarato che l’aviazione saudita e i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto otto droni esplosivi inviati dalle milizie Houthi. Secondo Al Malki, gli Houthi hanno lanciato anche tre missili balistici contro il territorio saudita. Uno dei missili lanciati da Sana’a è atterrato nella provincia di Al Jawf, mentre gli altri due sono atterrati in zone di confine disabitate. (Res)