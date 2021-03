Speciale difesa: Operazione Irini, Consiglio Ue estende il mandato per altri 2 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha esteso il mandato della missione militare europea nel Mediterraneo, Eunaformed Med Irini, fino al 31 marzo 2023. Lo riferisce un comunicato stampa di Irini, nel quale si precisa che il mandato dell’Operazione resterà immutato. Nella nuova delibera viene esplicitata la procedura in caso di dirottamento di una nave sospetta di traffico di armi da e verso la Libia. Fin dalla sua creazione, il 31 marzo 2020, il comando dell'Operazione è stato assegnato all'Italia, nella persona dell'ammiraglio Fabio Agostini. Il quartier generale dell'Operazione è all'interno del Coi, Comando operativo interforze, a Roma Centocelle. Il contributo italiano all'Operazione è stato sempre importante. Attualmente l'Italia ha assegnato alla missione la nave Its Borsini e un drone (Uav), oltre a diversi assetti in supporto associato. Dal prossimo primo aprile la Marina militare fornirà all'Operazione anche la nave Its San Giorgio, con il ruolo di nave ammiraglia, oltre al Comandante della Forza in mare, contrammiraglio Stefano Frumento. (Com)