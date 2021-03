Speciale difesa: Russia, tre sottomarini russi emergono nell'Artico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre sottomarini nucleari della Marina militare russa, per la prima volta sono emersi, nel mare tra i ghiacciai dell'Artico. Secondo quanto riferito dal comandante in capo della Marina russa, l'ammiraglio Nikolaj Evmenov, lo spessore medio del ghiaccio nell'area ha raggiunto un metro e mezzo. I sottomarini sono emersi simultaneamente in un'area con un raggio di 300 metri. Sono stati effettuati lanci di prova di siluri. (Rum)