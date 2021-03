Slovacchia: ex premier Pellegrini, ministri dimissionari non dovrebbero tornare al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri slovacchi dimissionari non dovrebbero tornare al governo. Lo ha dichiarato l'ex primo ministro, Peter Pellegrini, leader della formazione Voce-Socialdemocrazia (Hlas-Sd). Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Tasr", Pellegrini ritiene che la presidente slovacca, Zuzana Caputova, dovrebbe negoziare la formazione di un nuovo esecutivo senza coloro che hanno dato le dimissioni nelle ultime settimane. "Le dimissioni non possono essere usate come uno strumento di ricatto politico o tatticistico", ha detto l'ex premier. Sarebbe a suo avviso assurdo che i leader di Gente comune e personalità indipendenti (Olano), Igor Matovic, e quello di Libertà e solidarietà (Sas), Richard Sulik, tornassero al governo in una nuova veste dopo averne provocato la crisi in primo luogo. Il prossimo "non sarà un nuovo governo ma solamente il secondo governo Matovic, perché quest'ultimo non si è assunto la responsabilità politica del proprio fallimento e al contrario continuerà a mantenere un'influenza sui ministeri", ha continuato Pellegrini. (Vap)