Covid: Amendola, sui vaccini guardiamo all’Ema, altrimenti rischio alto

- Sui vaccini è necessario il coordinamento “forte” con l’Europa e l’autorizzazione dell’Ema. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, a “Rainews24” nel corso del programma Economia24, in risposta ad una domanda sull’intenzione annunciata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, di provvedere in autonomia a richiedere le forniture del vaccino russo Sputnik V. “Io credo che il Consiglio (europeo) e il coordinamento siano importanti e forti. Dobbiamo rafforzare la produzione dei vaccini, visto il calo delle forniture di un’azienda farmaceutica che aveva sovrastimato le dosi nel primo trimestre”, ha evidenziato Amendola. Secondo punto, ha affermato il sottosegretario, sono le regole sull’export dei vaccino prodotti in Europa, e anche su questo è “necessario il coordinamento soprattutto quando si parla del tema, noi guardiamo alle autorizzazioni dell’Ema: senza quelle ci sarebbe un rischio abbastanza alto”.(Res)