Ue: Gentiloni, sostenibilità debito è assicurata da crescita e investimenti, non da austerità (3)

- Terzo punto affrontato da Gentiloni, la crescita, che deve essere "al centro della nostra strategia per finanze pubbliche sostenibili". "Non dobbiamo ripetere l'errore commesso uscendo dalla crisi finanziaria di aggiustare i conti pubblici a scapito degli investimenti. Diversi Stati membri hanno registrato un drastico calo dei loro investimenti pubblici. Gli investimenti netti sono scesi allo 0,1 per cento del Pil, praticamente zero, nel periodo 2010-2018", ha spiegato. Per Gentiloni, "la sostenibilità dei debiti dipende molto da ciò che finanziano: se il debito finanzia il futuro, cioè istruzione, ricerca, transizione verde, ospedali, infrastrutture sostenibili, allora è "debito buono", per usare l'espressione di (premier italiano) Mario Draghi, capace di generare una crescita più forte e inclusiva. Un tale debito è sostenibile", ha spiegato. "Se il debito finanzia la spesa corrente o misure che non incidono sul potenziale di crescita, allora si tratta di 'crediti inesigibili' la cui sostenibilità sarà alla fine messa in discussione", ha proseguito. "Oggi non c'è bisogno urgente di ridurre il livello del debito pubblico perché il costo del finanziamento del debito è storicamente basso per tutti gli Stati membri, dati i tassi di interesse bassi o addirittura negativi. Gli Stati membri devono approfittare di questo contesto favorevole per 'uscire dal debito attraverso la crescita', grazie agli investimenti e alle riforme. Lo strumento per il recupero e la resilienza (Rrf) svolgerà un ruolo chiave qui. Negli anni a venire, i progetti finanziati dalle sovvenzioni dello strumento forniranno un sostegno sostanziale all'economia europea, senza aumentare i disavanzi nazionali o il debito pubblico", ha detto. (segue) (Beb)