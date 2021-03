Ue: Gentiloni, sostenibilità debito è assicurata da crescita e investimenti, non da austerità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, il commissario ha ricordato che "la revisione delle regole di bilancio europee appare più necessaria che mai" e questo dibattito verrà ripreso "dopo l'estate". Per Gentiloni bisogna "garantire che le nostre regole fiscali possano sostenere la crescita". In particolare, "negli anni a venire devono essere consentiti livelli significativi di investimenti pubblici. A mio parere, le nostre nuove regole fiscali dovrebbero prevedere un trattamento speciale per gli investimenti", ha proseguito. In secondo luogo, "dobbiamo anche pensare a scenari di riduzione del debito pubblico più graduali, realistici e differenziati a seconda degli Stati membri rispetto a quanto sarebbe dettato da un'applicazione meccanica dell'attuale 'regola del debito'. Imporre drastici aggiustamenti di bilancio durante la fase di ripresa sarebbe controproducente o addirittura pericoloso", ha spiegato. "La mia profonda convinzione è che la sostenibilità dei debiti pubblici può essere assicurata solo attraverso la crescita e non l'austerità", ha concluso Gentiloni. (Beb)