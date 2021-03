Albania: Covid, muore a 58 anni l'ex premier Fino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Partito socialista ed ex primo ministro albanese, Bashkim Fino, è morto questa mattina dopo aver contratto il Covid-19. Il Partito socialista albanese ha sospeso, a causa del decesso, tutte le attività relative alla campagna elettorale per il voto del 25 aprile. "Non ho parole. Questo è un giorno di lutto per il partito e per la nostra grande famiglia", ha dichiarato il premier e leader dei socialisti albanesi Edi Rama. Apprendendo la notizia del decesso in diretta televisiva, il capo gruppo del Partito socialista albanese Taulant Balla non ha potuto trattenere le lacrime. "Non ho parole per spiegare il suo contributo come collega, ex primo ministro e per il Partito socialista in così tanti anni", ha dichiarato Balla. Fino, 58 anni, è stato premier dell'Albania dal marzo al luglio del 1997 all'epoca di un governo di riconciliazione nazionale; è stato inoltre ministro del Governo locale e vicepremier alla fine degli anni Novanta e nei primi anni 2000, assumendo in seguito la guida dei dicasteri del Turismo e della Regolamentazione territoriale. (Alt)