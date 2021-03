Energia: Repubblica Ceca, Consiglio di sicurezza approva ampliamento centrale nucleare Dukovany

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza nazionale della Repubblica Ceca ha approvato la procedura per l'ampliamento della centrale nucleare di Dukovany. E' quanto affermato dal ministro dell'Industria e del Commercio, Karel Havlicek, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". Havlicek non ha precisato il contenuto della decisione dell'organo ma ha aggiunto che la decisione del Consiglio sarà parte della discussione del Consiglio dei ministri di oggi. Havlicek ha dichiarato la scorsa settimana che sull'ampliamento della centrale di Dukovany sarà il prossimo governo a decidere in modo definitivo e che Elektrarna Dukovany II, la società che si occupa dell'investimento ed è controllata dalla compagnia energetica semi-statale Cez, contatterà i candidati selezionati affinché forniscano entro fine novembre informazioni su come intendono osservare i requisiti di sicurezza richiesti per la costruzione di una nuova unità della centrale. Tra di essi non c'è la società cinese Cgn, che è stata esclusa, ma restano in gioco la statunitense Westinghouse, la francese Edf, la sudcoreana Khnp e la russa Rosatom. Proprio quest'ultima desta le preoccupazioni dell'opposizione. (Vap)