Sardegna: Confartigianato pensionati, vaccino è dovere morale per chi ha contatti con anziani

- "Gli anziani continuano a pagare un tributo troppo elevato, in termini di vite umane, a causa della pandemia. Il piano di vaccinazione, tenuto conto della volontà del Governo, si sta lentamente potenziando grazie anche all'intervento del Premier Mario Draghi che ha tenuto a sottolineare alle Regioni l'insufficiente attenzione per gli anziani, molti dei quali in attesa di essere vaccinati e che dunque continuano ad essere sempre i più esposti". E' questo il pensiero dell'Anap Sardegna, l'Associazione dei pensionati artigiani di Confartigianato, che, attraverso la presidente Paola Montis, aveva da tempo evidenziato l'esigenza di tutelare gli ospiti delle Rsa, delle case di riposo e delle case famiglia prevedendo dei rigidi protocolli di sicurezza. "Ora stiamo, purtroppo, rilevando che in alcune strutture continuano a verificarsi focolai di Covid – continua la presidente Montis - questo sarebbe da ricondursi anche alla mancata vaccinazione da parte di alcuni operatori sanitari". (segue) (Rsc)