Sardegna: Confartigianato pensionati, vaccino è dovere morale per chi ha contatti con anziani (2)

- Tale situazione, secondo i pensionati di Confartigianato, è del tutto inammissibile. "È vero che non è un obbligo di legge vaccinarsi – sottolinea la Montis - ma è comunque un "dovere morale" da parte di coloro che hanno contatti costanti con gli anziani, le persone più fragili e soggette al contagio". Anche Anap Sardegna si appella al senso di responsabilità di ognuno e invita al tempo stesso, le Organizzazioni Sindacali che rappresentano queste categorie a fare opera di convincimento nei confronti dei propri iscritti e di tutti i lavoratori. "Gli anziani non meritano di vedere la loro vita compromessa per convincimenti personali sulla vaccinazione che mal si addicono all'etica professionale – conclude la Presidente di Anap Sardegna - allo stesso tempo, però, chiediamo che la Regione produca atti significativi sui piani vaccinali e sui vaccini stessi, che non producano disorientamento e sfiducia indotta. La lotta al virus Covid 19 si deve fare sul campo con atti finalizzati, efficaci e chiari che rasserenino i cittadini sulla volontà delle istituzioni di essere efficaci ed efficienti". (Rsc)