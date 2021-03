Mafia: blitz allo Zen di Palermo, 4 fermi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina la Polizia di Stato di Palermo ha eseguito 4 fermi di indiziato di delitto, con l'aggravante dal metodo mafioso, nei confronti di quattro palermitani accusati di avere fatto parte del commando che lo scorso martedì, allo Zen, ha fatto fuoco contro Giuseppe Colombo ed i figli Antonino e Fabrizio, lasciando sul selciato una decina di colpi, tra proiettili inesplosi e bossoli. Gli arrestati sono ritenuti complici di due fratelli, già tratti in arresto la notte successiva al delitto, sottoposti anche loro a fermo di indiziato di delitto emesso dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo. Una settimana fa, nel corso delle prime ore del pomeriggio, sulla linea di emergenza 112 sono pervenute diverse segnalazioni di colpi di pistola allo Zen. Poco dopo, al Pronto Soccorso dell’ospedale Villa Sofia, sono giunti Giuseppe Colombo e il figlio Antonino con diverse ferite di colpi d’arma da fuoco, trasportati in auto da Fabrizio, l’altro figlio di Giuseppe, coinvolto anche lui nell’agguato e rimasto miracolosamente illeso. Dei due fratelli sottoposti a fermo, il maggiore era noto agli inquirenti poiché ritenuto vicino alle famiglie mafiose dello Zen e già gravato da precedenti per associazione a delinquere di stampo mafioso. Secondo le indagini della squadra mobile diretta da Rodolfo Ruperti la sparatoria sarebbe l’ultimo capitolo di vecchi rancori, che hanno trovato l’occasione di una rapida accelerazione nel corso della mattina precedente all’agguato, quando le vittime avevano avuto una banale ma accesa discussione con un gruppo di persone, capeggiate dai due fratelli. Ad avere la peggio erano stati i Colombo, che da lì a poco sarebbero divenuti bersaglio di un assalto da parte di un commando armato, di cui gli odierni fermati erano parte attiva, insieme con oltre una decina di complici.(Ren)