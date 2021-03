Cuba: Palazzotto (Leu), embargo anacronistico e ingiusto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Pochi giorni fa è passata con 30 voti favorevoli e 15 contrari una risoluzione al Consiglio per i Diritti umani delle Nazioni Unite che condanna le sanzioni economiche della comunità internazionale nei confronti di alcune nazioni, tra cui Cuba, Venezuela, Siria ed Iran. Sanzioni che colpiscono soprattutto le popolazioni e che si aggiungono alle drammatiche conseguenze economiche e sanitarie dovute alla pandemia. Tra i voti contrari c'è anche quello dell'Italia. La solidarietà internazionale non è mai stata così importante per uscire da questo dramma collettivo. Un anno fa tutti applaudivamo i medici della Brigata Cubana sbarcata in Italia per aiutarci, questo voto contrario è un atto ingeneroso nei loro confronti e nei confronti del loro popolo, affamato da sessant'anni da un embargo anacronistico e ingiusto”. Lo ha scritto su Facebook il deputato di Leu Erasmo Palazzotto.(Rin)