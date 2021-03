Covid: Fondo russo investimenti diretti lancia produzione vaccino Sputnik V in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) e la società farmaceutica cinese Shenzhen Yuanxing Gene-tech hanno stipulato un accordo sulla produzione di oltre 60 milioni di dosi del vaccino contro il Covid Sputnik V. Tale quantità di dosi sarebbe sufficiente per vaccinare oltre 30 milioni di persone. La produzione commerciale dello Sputnik V in Cina dovrebbe iniziare a maggio 2021.“Lo Sputnik V è uno dei migliori vaccini contro il coronavirus al mondo. È già approvato per l'uso in oltre 50 Paesi. La cooperazione con Shenzhen Yuanxing Gene-tech ci consentirà di produrre Sputnik V in Cina, aumentando così le capacità di fornire quantità aggiuntive, in quanto assistiamo all'aumento della domanda per il vaccino russo a livello globale", ha detto Kirill Dmitriev, amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti.(Rum)