Lavoro: Uiltrasporti, rinnovo contratto multiservizi non può attendere

- "Occorre procedere quanto prima al rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto pulizie e servizi integrati, il confronto di merito non vede avanzamenti ma il rischio di allontanare la ricerca di soluzioni ed equilibri necessari per arrivare al rinnovo del contratto scaduto da oltre tre anni”. Lo affermano, in una nota, il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, e il segretario nazionale, Marco Verzari, in merito allo stallo in cui versa la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale multiservizi scaduto da oltre tre anni. "Oggi e domani è sciopero nazionale nel settore della logistica e del trasporto delle merci per il rinnovo del ccnl a cui fanno capo anche le centrali cooperative, le stesse che ci ritroviamo nel comparto del multiservizi e pulizie alle quali saremo costretti a dichiarare una mobilitazione nazionale. Questo settore è fondamentale in un momento così drammatico per il nostro Paese, per la sanificazione degli ambienti pubblici (scuole, ospedali, mezzi di traporto) in cui molte aziende del comparto hanno trovato diverse opportunità e hanno incrementato volumi di attività e fatturati - denunciano Tarlazzi e Verzari -. Ciò nonostante le associazioni datoriali continuano a muoversi tra richieste di nuove flessibilità e la riproposizione di interventi restitutivi su diritti fondamentali non condivisi dalle organizzazioni sindacali e che hanno segnato negativamente il percorso di questi anni impedendo, fino ad oggi, la conclusione positiva del negoziato". (segue) (com)