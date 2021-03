Lavoro: Uiltrasporti, rinnovo contratto multiservizi non può attendere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La maggioranza del settore è rappresentato da lavoratrici monoreddito a cui devono essere riconosciuti i giusti diritti, le giuste tutele e la giusta retribuzione salariale, non è più solo un problema economico ma anche sociale - spiegano i due segretari Uiltrasporti - le Istituzioni non possono più fare finta di niente voltandosi dall’altra parte ma devono farsi carico di tutelare questi lavoratori e queste lavoratrici. Chiediamo una presa di posizione vera da parte del Ministro del Lavoro Orlando. C’è bisogno di un cambio di passo, c’è bisogno che le associazioni datoriali rinuncino a riproporre temi inaccettabili e che il confronto, in modo serrato, giunga alla firma del rinnovo del contratto subito". (com)