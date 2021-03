Imprese: da Intesa Sanpaolo 4,3 milioni di euro a Pianca per finanziare progetti di crescita sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo e Pianca spa hanno finalizzato un’operazione di finanziamento rivolta alla crescita sostenibile dell’azienda veneta. Creare luoghi veri, disegnati su misura e fatti di oggetti senza tempo: questa l’aspirazione di Pianca, che dal 1956 produce sistemi e arredi per la casa e il contract. Ebanisti da generazioni, i Pianca si sono passati di mano in mano i segreti della lavorazione del legno e la passione per questo materiale. Il finanziamento di 4,3 milioni di euro è destinato a supportare l’importante investimento in corso presso la sede produttiva di Codogné che consiste nell’ampliamento del fabbricato esistente e nell’acquisto di nuovi impianti che miglioreranno e renderanno più efficiente il processo produttivo. In particolare, sono previsti due obiettivi di miglioramento Esg (Environmental, Social, Governance). Il primo obiettivo include l’introduzione di una politica di approvvigionamento che integri considerazioni ambientali: è prevista l’installazione di pannelli fotovoltaici - presenti anche nella sede di Pianca a Gaiarine, con un impianto che copre interamente il fabbisogno energetico dell’azienda - oltre che l’acquisto di auto elettriche aziendali e l’installazione delle relative colonnine di ricarica. Verrà ottimizzato l’intero processo produttivo grazie a macchinari ad alta efficienza energetica e nuovi impianti che permetteranno di utilizzare almeno il 10 per cento di materia prima in meno, riducendo in questo modo sfridi e scarti di lavorazione. (segue) (Com)