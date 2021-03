Imprese: da Intesa Sanpaolo 4,3 milioni di euro a Pianca per finanziare progetti di crescita sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema di riscaldamento scelto, a termostrisce radianti, sarà in grado di assicurare un elevato comfort termico oltre che un considerevole risparmio energetico. Grande attenzione verrà data anche al progetto del green, con la creazione di un’ampia area verde e la piantumazione di piante autoctone che contribuiranno al benessere di dipendenti e visitatori. Il secondo obiettivo di miglioramento è riferito alla quota di clienti e fornitori coinvolti sui temi della sostenibilità, che si traduce nell’utilizzo di programmi di promozione della cultura della sostenibilità finalizzati a coinvolgere clienti e fornitori nell’adottare pratiche virtuose in questo ambito. Da sempre legata alla cultura del legno, Pianca sceglie fornitori di pannelli certificati Fsc, utilizzando solo legno proveniente da boschi certificati, a prelievo controllato e contro la deforestazione, oltre che pannelli privi di colle tossiche. I prodotti dell’azienda veneta si ispirano a valori solidi coltivati nel tempo: la cura per i dettagli, la selezione dei materiali, la sofisticatezza mai esibita degli accostamenti e il rispetto per l’ambiente. La durabilità di un prodotto è la chiave della sua sostenibilità e per questo Pianca è impegnata nella creazione di arredi senza tempo, che nascono in risposta a bisogni reali. Una costante ricerca verso nuovi materiali, processi e tecnologie, è inoltre promossa da Pianca con l’obiettivo di ridurre sempre di più la propria impronta ambientale. Per raggiungere traguardi sempre più importanti e risultati sempre più sostenibili, ed essere Green non solo a parole, ma anche nei fatti. Per Intesa Sanpaolo è fondamentale promuovere lo sviluppo di un'economia sostenibile, favorendo lo sviluppo di tale cultura in particolare nelle Pmi, riconoscendo la rilevanza degli investimenti che vengono inquadrati nei tre criteri guida, denominati Esg. In questa ottica è stato lanciato un nuovo strumento di finanziamento a medio-lungo termine denominato s-Loan specificatamente disegnato per accompagnare gli sforzi delle imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di governance di impresa, valorizzando gli investimenti dedicati grazie anche alla individuazione di indicatori di performance Esg condivisi. (segue) (Com)