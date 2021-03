Imprese: da Intesa Sanpaolo 4,3 milioni di euro a Pianca per finanziare progetti di crescita sostenibile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- S-Loan sostiene le esigenze di medio-lungo termine delle Pmi, con condizioni dedicate agevolate, grazie alle riduzioni di tasso che saranno riconosciute al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito Esg. Per ogni anno in cui l’impegno sarà rispettato sarà riconosciuto uno sconto sul finanziamento al fine di premiare i risultati conseguiti. S-Loan è un finanziamento che premia i comportamenti virtuosi in ambito sostenibilità. “Conserviamo e tramandiamo l’arte di lavorare il legno da 14 generazioni", dichiara Aldo Pianca, presidente dell’azienda. "Abbiamo ricevuto in eredità la passione per la materia, il rispetto e la gratitudine per la biodiversità che la natura ci offre. Per questo siamo convinti che sostenibilità non sia un traguardo da raggiungere, ma un percorso da intraprendere. Gli interventi in corso nella nostra sede aziendale fanno parte di questa strategia, dell’impegno costante a migliorare le nostre performance ambientali: con l’obiettivo di avere una produzione sempre più green e offrire prodotti ancora più sostenibili”. “La capacità delle imprese di comprendere e governare il proprio impatto in termini ambientali, di governance e sociali, è centrale per proiettarle in un mercato sempre più competitivo anche sul tema della sostenibilità", sottolinea Renzo Simonato, direttore regionale Intesa Sanpaolo. "Pianca è un’eccellenza del nostro territorio, che contribuisce alla valorizzazione del nostro made in Italy, allo sviluppo della tradizione manifatturiera della Marca trevigiana nel legno e arredo ed alla sua vocazione sui mercati internazionali. Affiancare le imprese che investono nella crescita sostenibile e nei criteri Esg è per noi una soddisfazione ma anche una responsabilità, che ci permette di essere parte attiva nella creazione di valore collettivo". (Com)