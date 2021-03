Sardegna: la riforma degli enti locali domani in consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori del Consiglio saranno preceduti, in mattinata, dalla seduta della Commissione "Salute e politiche sociali" per l'audizione dei vertici dell'Ats sulle problematiche del Dipartimento di salute mentale e dipendenze (zona Nord) e sula procedura di affidamento dei servizi terapeutici. In programma anche l'esame di alcune proposte di legge sul disturbo dello spettro autistico e la P.L n.196 per l'istituzione del titolo di "Associazione sportiva storica della Sardegna". (Rsc)