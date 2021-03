Lavoro: 292mila entrate previste dalle imprese per marzo 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si mantiene elevata la quota di assunzioni per cui le imprese dichiarano difficoltà di reperimento (32 per cento), in particolare nella ricerca di profili per le aree aziendali Sistemi informativi (58,7 per cento), Progettazione e R&S (48,3 per cento) e Installazione e manutenzione (44,1 per cento). Dal Borsino Excelsior delle professioni di marzo 2021 i profili più ricercati riguardano gli operai specializzati (59mila) seguiti da conduttori di impianti e operai di macchinari fissi e mobili (47mila). Nel confronto con lo stesso mese del 2020 e 2019 cresce la domanda soprattutto per le professioni a più elevata specializzazione (22mila). Sono le microimprese (1-9 dipendenti) a registrare la maggiore flessione nei programmi di assunzione rispetto al 2019 (-37mila entrate), mentre le grandi imprese (oltre 250 dipendenti) si attestano su livelli molto vicini a quelli pre-Covid (-2mila entrate). Sotto il profilo territoriale è da sottolineare la situazione negativa in cui versano ancora le regioni del Mezzogiorno con una flessione delle entrate sia rispetto a marzo 2019 che a marzo 2020 (rispettivamente -28,2 per cento e -1,7 per cento), dovuta in parte alla crisi della filiera turistica che condiziona anche gli andamenti nelle regioni del Centro. Segnali di più rapida ripresa si osservano, invece, per tutte le regioni del Nord Ovest (in particolare per la Lombardia) seguite dalle regioni del Nord Est. (Com)