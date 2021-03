Covid: Fratoianni (Si), coinvolgere insediamento produttivo Gsk nella produzione vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'interrogazione parlamentare di Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, presentata nei giorni scorsi al presidente del consiglio dei ministri Draghi e ai ministri dell'Economia e della Salute di legge: "Gsk Vaccini, con sede in Toscana, a Siena e Rosia ha un potenziale industriale straordinario nel campo dei vaccini e, nonostante ciò, ad oggi, tale potenziale non viene messo al servizio della lotta contro il Covid-19. Il 16 marzo scorso una delegazione della Rsu Filctem-Cgil della GSK Vaccini, insieme al segretario generale della Camera del lavoro di Siena ha incontrato il prefetto di Siena per illustrare le potenzialità industriali nel campo dei vaccini che lo stabilimento potrebbe mettere in campo al servizio della lotta contro la pandemia". E ancora: "Vogliamo sapere dal governo se intende aprire subito un tavolo interministeriale affinché si verifichi la possibilità di coinvolgere Gsk nella produzione di vaccini anti-Covid, avendo la stessa, anche a giudizio dei sindacati, tutte le potenzialità per farlo e investendo così in un asset strategico per l'industria italiana del futuro." (segue) (Com)