Covid: Fratoianni (Si), coinvolgere insediamento produttivo Gsk nella produzione vaccini (2)

- "La delegazione sindacale ha consegnato al prefetto - prosegue l'interrogazione - una relazione sull'azienda dalla quale emerge come Gsk sia completamente esclusa dalla produzione primaria, seppur dotata dei bioreattori necessari alla produzione del bulk, oltre che dalla produzione secondaria in conto terzi del vaccino contro il Covid-19, cioè infialamento, confezionamento e distribuzione; Gsk si presenta tra le big pharma come la numero uno nel ramo dei vaccini, ma in questa pandemia sembra essersi fatta trovare assolutamente impreparata e non all'altezza della sfida. Oggi più che mai è necessaria la volontà politica di favorire accordi industriali tra aziende farmaceutiche utili a sconfiggere il Covid-19 e le sue varianti, cosa che sarà possibile solo con la somministrazione dei vaccini a tutta la popolazione mondiale. L'emergenza sanitaria ancora in corso ha evidenziato come la capacità di produrre vaccini sia considerata strategica". "L'aumento della produzione di vaccini anti Covid-19, come si è dimostrato è centrale nel garantire una vaccinazione di massa - conclude Fratoianni - e la realtà di Siena, per storia, capacità delle maestranze e patrimonio tecnologico del sito produttivo, non può essere esclusa. Cedere le licenze per la produzione in conto terzi è una strada da percorrere subito, perché non si può lucrare sulla salute e si ha il dovere di salvare quanto più vite umane possibili". (Com)