- Con le oltre 128 mila doppie somministrazioni eseguite nella Regione Lazio oltre il 41 per cento degli over 80 prenotati ha ricevuto la doppia dose del vaccino anti Covid19. Lo comunica l'Unità di crisi per l'emergenza coronavirus sul portale Salute Lazio. (Rer)