Imprese: Sace-Finlombarda, al via l’intesa per sostenere la competitività e la crescita delle imprese lombarde

- Sace e Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia, annunciano la firma di un protocollo di intesa finalizzato ad agevolare l’accesso delle imprese lombarde all’ampia gamma di soluzioni assicurativo-finanziarie sviluppate da Sace a sostegno della liquidità e degli investimenti, per ridare slancio all’economia regionale in termini di competitività e crescita. Nel dettaglio, l’accordo firmato oggi da Pierfrancesco Latini, amministratore delegato di Sace, e Michele Vietti, presidente di Finlombarda Spa, consentirà di mettere a fattor comune le esperienze e i servizi delle due istituzioni con l’obiettivo di sostenere finanziariamente le imprese lombarde in diversi ambiti d’intervento funzionali al rilancio economico della regione Lombardia. Grazie all’ampliamento del perimetro di Sace, tali ambiti d’intervento spaziano dagli investimenti “green” (destinati, per esempio, alla transizione energetica, alla riduzione delle emissioni inquinanti, all’efficienza del trasporto merci, all’economia circolare) alle operazioni di M&A a supporto di progetti di aggregazione e consolidamento delle filiere fino alle attività di reshoring (rimpatrio produttivo), digitalizzazione, innovazione, tutela del made in Italy. (segue) (Com)