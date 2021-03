Imprese: Sace-Finlombarda, al via l’intesa per sostenere la competitività e la crescita delle imprese lombarde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli strumenti vanno dalle emissioni obbligazionarie sottoscritte da Finlombarda ai finanziamenti per far fronte all’esigenza di liquidità nell’attuale fase emergenziale, con il supporto delle garanzie Sace. Inoltre, Finlombarda contribuirà a identificare progetti e investimenti da sottoporre alla valutazione di Sace nell’ambito delle iniziative per le quali ha già stanziato un plafond di circa 500 milioni di euro di risorse proprie. “Con questo accordo consolidiamo la nostra presenza sul territorio e confermiamo il nostro impegno – ha dichiarato Pierfrancesco Latini, amministratore delegato di Sace - a supporto delle Pmi lombarde con un partner strategico come Finlombarda per agire in sinergia e creare le condizioni favorevoli al rilancio economico della locomotiva dell’export italiano”. “Prosegue la partnership con primarie istituzioni finanziarie nella convinzione che sia la giusta via per il rilancio dell’economia della Lombardia”, ha commentato Michele Vietti, presidente di Finlombarda Spa. “L’intesa con Sace è un ulteriore tassello dell’azione concreta di sostegno della finanziaria regionale alla crescita e alla competitività del tessuto imprenditoriale. Solo insieme è possibile farcela”, ha concluso il Presidente Vietti. Finlombarda, tramite i prodotti di finanza agevolata e dell’area “Corporate Banking”, è attiva sia nel finanziamento degli investimenti (Al Via, Turnaround Financing, Syndicated loans, Leveraged & Acquisition Finance, basket bond e minibond, Credito Ppp), sia della liquidità (Credito Adesso Evolution, Più Credito alla Lombardia, le iniziative di moratoria) delle imprese lombarde anche in compartecipazione con investitori istituzionali e intermediari finanziari. Sace è al fianco di oltre 6.600 imprese lombarde. L’attenzione per il territorio caratterizza da sempre l’operatività di Sace, un interesse che si concretizza con la capillarità di uffici in Lombardia: Milano, Brescia e Monza. (Com)