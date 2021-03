Romania: Covid, una nuova tranche di vaccini Pfizer arriva oggi nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova tranche di vaccini Pfizer-BioNTech arriva oggi in Romania. Lo riferisce l'agenzia d'informazione "Rador". Si tratta di oltre 345 mila dosi, che saranno consegnate negli aeroporti di Bucarest, Timisoara (ovest del Paese) e Cluj-Napoca (centro del Paese). Il trasporto ai centri di stoccaggio è assicurato dall'azienda produttrice in condizioni di sicurezza ottimali, in appositi contenitori con ghiaccio carbonico e pellicola sigillata. Finora, la Romania ha ricevuto 2,518 milioni dosi di vaccino prodotto da Pfizer-BioNTech e 2,318 milioni sono già state utilizzate per immunizzare la popolazione. (Rob)