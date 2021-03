Somalia: crisi politica, previsto oggi incontro fra premier Roble e leader degli Stati regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi giorni gli osservatori internazionali - Nazioni Unite e Unione europea in testa - hanno ribadito che non sosterranno "alcun processo elettorale parziale o parallelo o qualsiasi iniziativa che porti all'estensione dei mandati precedenti". Le Nazioni Unite hanno esortato i leader della Somalia a proseguire le riunioni consultive informali per raggiungere un consenso sul processo elettorale, così come da Bruxelles l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha ricordato che la mancanza di accordo ritarda gravemente il ritmo di riforme che sono urgentemente necessarie, a scapito dei cittadini somali. (Res)